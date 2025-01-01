Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Muttersöhnchen

SAT.1Staffel 7Folge 104
Folge 104: Das Muttersöhnchen

22 Min.Ab 12

Eine Mutter macht sich große Sorgen um ihren depressiven Sohn: Sie befürchtet, dass er eine Affäre hat, die ihm nicht gut tut. Die Ermittler observieren den jungen Mann und finden heraus, dass es in seiner Wohnung zu tatsächlich heftigen Sexspielen kommt. Doch der Sohn der Mandantin ist daran nicht beteiligt. Wem stellt er seine Wohnung als Liebesnest zur Verfügung?

