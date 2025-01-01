Lenßen & Partner
Folge 110: Spitzelskandal im Supermarkt
23 Min.Ab 12
Katja Hansen ermittelt undercover in einem Supermarkt. Der Mandant lässt dort seine Ex-Freundin beschatten, deren komplettes Leben erlogen scheint. Die Ermittlerin findet heraus, dass die Ex-Freundin den Supermarkt bespitzelt. Katja Hansen entdeckt Kameras in den Umkleidekabinen des Supermarktes. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs: Sogar einen mysteriösen Selbstmordversuch hat es in der Filiale schon gegeben ...
