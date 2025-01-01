Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Betrügerische Familienbande

SAT.1Staffel 7Folge 129
Betrügerische Familienbande

Lenßen & Partner

Folge 129: Betrügerische Familienbande

22 Min.Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann heimlich Geld zur Seite schafft. Ingo Lenßen ermittelt undercover in dessen Büro und deckt dort einen außergewöhnlichen Betrugsfall auf: Der Geschäftsmann gibt vor, Haustiere in Korea zu klonen. Doch die entnommenen DNA-Proben landen direkt in der Mülltonne statt im Labor. Als der Schwindel auffliegt, droht der Fall ein tödliches Ende zu nehmen ...

