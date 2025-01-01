Lenßen & Partner
Folge 143: Sprung in den Tod
23 Min.Ab 12
Die Mandantin verdächtigt einen Kletterprofi, ihren Vater ermordet zu haben. Er hatte im Auftrag des Kletterers ein Buch geschrieben und wollte als wahrer Autor an die Öffentlichkeit gehen. Doch die Ermittler finden heraus, dass auch die Geliebte des Toten ein Motiv hat: Sie ist Alleinerbin ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1