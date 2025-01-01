Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sprung in den Tod

SAT.1Staffel 7Folge 143
Sprung in den Tod

Lenßen & Partner

Folge 143: Sprung in den Tod

23 Min.Ab 12

Die Mandantin verdächtigt einen Kletterprofi, ihren Vater ermordet zu haben. Er hatte im Auftrag des Kletterers ein Buch geschrieben und wollte als wahrer Autor an die Öffentlichkeit gehen. Doch die Ermittler finden heraus, dass auch die Geliebte des Toten ein Motiv hat: Sie ist Alleinerbin ...

