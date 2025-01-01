Lenßen & Partner
Folge 144: Schmutziger Frauenhandel
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ermittelt verdeckt in einem Stripclub - sein Mandant vermutet, dass seine Freundin dorthin verschleppt wurde. Durch eine Verwechslung wird Ingo Lenßen im Stripclub in die schmutzigen Geschäfte eines skrupellosen Frauenhändlers verwickelt. Dann stürmt die Polizei das Lokal ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
