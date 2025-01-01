Lenßen & Partner
Folge 149: Tödlicher Vertrauensbruch
22 Min.Ab 12
Die Mandantin erfährt, dass ihr Freund ein Verhältnis mit ihrer besten Freundin hat und die schwanger ist - am Tag darauf ist der Mann tot. Die Mandantin wird verhaftet, behauptet aber unschuldig zu sein ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1