Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verhängnisvolle Begierde

SAT.1Staffel 7Folge 150
Verhängnisvolle Begierde

Verhängnisvolle BegierdeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 150: Verhängnisvolle Begierde

22 Min.Ab 12

Als ein Mädchen entführt wird, fordert der Täter eine Million Euro Lösegeld. Die Ermittler orten ihr Handy in einem Stundenhotel, aber sie kommen zu spät: Alles deutet darauf hin, dass die junge Frau verschleppt wurde. Bei der Geldübergabe kommt es zu einem fatalen Zwischenfall und der Täter kann fliehen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen