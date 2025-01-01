Lenßen & Partner
Folge 151: Tödliche Besessenheit
22 Min.Ab 12
Der Mandant hat ein beträchtliches Vermögen geerbt und bekommt seitdem mysteriöse Drohungen. Als er Lenßen einschaltet, verübt ein maskierter Mann auf den Mann einen Anschlag mit einem Skalpell - der Täter kann unerkannt entkommen.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1