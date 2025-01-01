Lenßen & Partner
Folge 157: Der Millionen-Sklave
22 Min.Ab 12
Ein brasilianischer Fußballprofi wird in seinem neuen Verein gemobbt und muss Putzarbeiten verrichten. Sebastian Thiele fungiert als sein Berater, um hinter die Ursache der Schikane zu kommen. Angeblich sind die Blutwerte des Mannes katastrophal. Hat seine Ex-Freundin die Ergebnisse vertauscht, um seine Karriere zu zerstören?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1