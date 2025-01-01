Lenßen & Partner
Folge 160: Endstation Pornostrich
22 Min.Ab 12
Ein Mann entdeckt seine Tochter als lesbische Bewohnerin einer pornographischen Online-WG. Katja Hansen ermittelt als Domina getarnt in der dubiosen Wohngemeinschaft. Als die Tochter des Mandanten verprügelt wird, gerät der WG-Chef ins Visier der Ermittler. Zwingt er die Mädchen dazu, sich online zu prostituieren?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1