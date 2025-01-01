Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 161
Folge 161: Gejagt von einem Mörder

22 Min.Ab 12

Die Mandantin ist geschockt: Sie hat in der Tasche ihrer 17-jährigen Tochter eine Waffe gefunden. Lenßen und sein Team vermuten, dass sie von ihrem vorbestraften Ex-Freund zu kriminellen Drogengeschäften gezwungen wird. Die Ermittler wollen den Verdächtigen zur Rede stellen und machen in seinem Haus eine schreckliche Entdeckung...

