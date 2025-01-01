Lenßen & Partner
Folge 163: Langsamer Tod
22 Min.Ab 12
Die Tochter des Mandanten wurde entführt und in einen Kühlwagen gesperrt. Ingo Lenßen hat über ein Funkgerät Kontakt zu dem Mädchen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn sie kann nur wenige Stunden in der Kälte überleben. Plötzlich bricht der Funkkontakt ab ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1