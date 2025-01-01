Lenßen & Partner
Folge 173: Schmutziger Leichenhandel
22 Min.Ab 12
Leichenwagen samt Leiche gestohlen - Lenßen und sein Team informieren die Witwe. Sie hatte die Leiche ihres Mannes gemäß seinem Willen an einen Leichenpräparator verkauft. Im Institut des Präparators machen die Ermittler eine skandalöse Entdeckung: Die Unterschrift des Verstorbenen wurde gefälscht ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1