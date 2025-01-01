Lenßen & Partner
Folge 177: Die Lüge meiner Eltern
22 Min.Ab 12
Eine Fremde behauptet, die leibliche Mutter des Mandanten zu sein und Ingo Lenßen soll überprüfen, ob an ihrer Geschichte etwas dran ist. Tatsächlich scheint der Vater des Mandanten etwas vertuschen zu wollen. Die Situation eskaliert, als die Wahrheit ans Licht kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1