Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Todeswald

SAT.1Staffel 7Folge 178
Der Todeswald

Der TodeswaldJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 178: Der Todeswald

22 Min.Ab 12

Der Mann der Mandantin hat im Wald einen mysteriösen Fund gemacht: Kurz darauf wird er bei einem Jagdunfall erschossen - die Witwe glaubt, dass ihr Mann ermordet wurde. Im Büro des Verstorbenen finden die Ermittler eine geheimnisvolle Schatzkarte. Die Detektive suchen nach dem Schatz und machen eine grausame Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen