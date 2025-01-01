Lenßen & Partner
Folge 178: Der Todeswald
22 Min.Ab 12
Der Mann der Mandantin hat im Wald einen mysteriösen Fund gemacht: Kurz darauf wird er bei einem Jagdunfall erschossen - die Witwe glaubt, dass ihr Mann ermordet wurde. Im Büro des Verstorbenen finden die Ermittler eine geheimnisvolle Schatzkarte. Die Detektive suchen nach dem Schatz und machen eine grausame Entdeckung ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1