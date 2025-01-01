Lenßen & Partner
Folge 181: Kranke Mutterliebe
22 Min.Ab 12
Eine junge Mutter wird von ihrem Ex-Freund bedroht und verfolgt - anscheinend will er das gemeinsame Kind entführen. Als die Frau plötzlich verschwindet, machen sich die Ermittler auf die Suche nach ihr. Sie finden sie, aber die Umstände sind fatal: Sie droht damit, mit ihrem Kind aus dem Fenster eines Hochhauses zu springen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
