Kranke Mutterliebe

SAT.1Staffel 7Folge 181
Folge 181: Kranke Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Eine junge Mutter wird von ihrem Ex-Freund bedroht und verfolgt - anscheinend will er das gemeinsame Kind entführen. Als die Frau plötzlich verschwindet, machen sich die Ermittler auf die Suche nach ihr. Sie finden sie, aber die Umstände sind fatal: Sie droht damit, mit ihrem Kind aus dem Fenster eines Hochhauses zu springen.

