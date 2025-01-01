Lenßen & Partner
Folge 24: Heimlicher Sex im Büro
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin macht sich Sorgen. In ihrer IT-Firma treibt eine junge Chinesin ein dubioses Spiel. Offenbar bietet sie ihren Kollegen Liebesdienste gegen Geld an. Doch damit nicht genug: Lenßen & Partner ermitteln, dass sie vermutlich Firmengeheimnisse ausspioniert, um sie an eine kriminelle Organisation zu verkaufen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
