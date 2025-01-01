Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Über Nacht arm

SAT.1Staffel 7Folge 29
Über Nacht arm

Folge 29: Über Nacht arm

22 Min.Ab 12

Der Sohn eines langjährigen Mandanten bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Sein Vater ist eben erst aus dem Koma erwacht und weiß deshalb noch nicht, dass seine Baufirma und damit sein Lebenswerk ruiniert ist. Nun befürchtet die Familie, dass der Vater einen tödlichen Schock erleidet, wenn er die Wahrheit erfährt ...

