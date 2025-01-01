Lenßen & Partner
Folge 31: Das sündige Kindermädchen
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin hat einen schrecklichen Verdacht: Sie vermutet, dass sich ihr Kindermädchen an ihrem 16-jährigen Sohn vergeht! Als sie die junge Frau aus dem Haus wirft, verschwindet plötzlich ihre kleine Tochter spurlos. Hat das Kindermädchen die Zehnjährige in seine Gewalt gebracht, um sich zu rächen? Eine atemlose Suche beginnt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
