Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Unfruchtbare Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 32
Unfruchtbare Liebe

Unfruchtbare LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 32: Unfruchtbare Liebe

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin glaubt, dass ihr Ehemann sie betrügt. Die Ermittlungen bestätigen die Befürchtung: Die Zielperson führt ein glückliches Familienleben mit einer anderen Frau. Kurz darauf wird die neue Freundin überfallen und ihr Baby entführt. Die labile Mandantin scheint fest entschlossen, ihren Mann und seine neue Liebe zu zerstören. Können Lenßen & Partner die rasende Frau zur Vernunft bringen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen