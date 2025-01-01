Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Gefährliche Internetfreunde

SAT.1Staffel 7Folge 39
Gefährliche Internetfreunde

Lenßen & Partner

Folge 39: Gefährliche Internetfreunde

22 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter befürchtet, dass ihr Sohn in die falschen Kreise geraten ist. Ingo Lenßen und sein Team sollen den Jungen überwachen. Die Detektive beobachten, wie sich der Junge mit einem Mann trifft, der sich als Musikproduzent ausgibt. Doch Ermittlungen ergeben, dass er ein ehemaliger Zuhälter ist ...

