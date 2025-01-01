Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Wenn man Liebe kaufen könnte

SAT.1Staffel 7Folge 45
Wenn man Liebe kaufen könnte

Wenn man Liebe kaufen könnteJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 45: Wenn man Liebe kaufen könnte

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird auf offener Straße bestohlen. Die Mutter der jungen Diebin ist verzweifelt. Sie findet noch weiteres Diebesgut in dem Zimmer der Tochter und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass das Mädchen nicht nur klaut. Sie hat anscheinend auch eine Affäre mit dem Freund ihrer Mutter.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen