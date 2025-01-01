Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 49
Folge 49: Das entstellte Topmodel

22 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter fürchtet um das Leben ihrer Tochter. Das Model wurde von einem Unbekannten mit einem Messer im Gesicht entstellt. Der erste Verdacht fällt auf die eifersüchtige Konkurrentin des Mädchens. Sie will das neue Gesicht für eine Werbekampagne werden. Alles weist daraufhin, dass sie den Überfall an ihrer Kollegin in Auftrag gegeben hat.

SAT.1
