Lenßen & Partner
Folge 61: Zerbrochenes Familienglück
22 Min.Ab 12
Christian Storm gerät in die Gewalt eines Verrückten. Dieser will sich am Mörder seiner Schwester rächen und stellt ein Ultimatum: Julia Brahms soll ihm in kürzester Zeit den Täter zum Austausch gegen ihren Ermittlerkollegen zur Verfügung stellen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1