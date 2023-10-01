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Abgezockt von einer Hure

SAT.1Staffel 7Folge 65vom 01.10.2023
Abgezockt von einer Hure

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Folge 65: Abgezockt von einer Hure

22 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12

Sebastian Thieles Schulfreund soll nach einer durchzechten Nacht eine Prostituierte in einem Hotelzimmer ermordet haben. Der junge Mann beteuert seine Unschuld, doch alle Beweise sprechen gegen ihn. Auch die Kollegin der Toten bestärkt den Mordverdacht. Ist der junge Mann tatsächlich ein skrupelloser Mörder?

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