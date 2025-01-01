Lenßen & Partner
Folge 66: Du gehörst mir
22 Min.Ab 12
Eine vermögende junge Frau ist spurlos verschwunden. Während ihr Bruder sich große Sorgen um sie macht und die Kanzlei beauftragt Nachforschungen anzustellen, lässt ihren Freund das absolut kalt. Statt sie zu suchen, zieht der lieber um die Häuser und geht mit anderen Frauen ins Bett. Steckt er hinter dem Verschwinden seiner Freundin, um so an ihr Geld zu gelangen?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
