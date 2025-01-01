Lenßen & Partner
Folge 78: Ermittler unter Beschuss
22 Min.Ab 12
Eine Prostituierte bittet Ingo Lenßen dringend um Hilfe: Ihr letzter Freier ist ein Auftragskiller, der vermutlich gerade zu seinem nächsten Mord unterwegs ist. Als die Ermittler den Killer stellen wollen, eröffnet er das Feuer und ergreift die Flucht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1