Lenßen & Partner

Adoption mit Hindernissen

SAT.1Staffel 7Folge 90
Folge 90: Adoption mit Hindernissen

23 Min.Ab 12

Sebastian Thiele ermittelt undercover in der Schwulenszene. Der verheiratete Mandant hatte einen Seitensprung mit einem Mann. Nun wird er mit einem Sexvideo erpresst. Es geht dabei um mehr als seine Ehe. Das Paar steht kurz vor der Adoption eines kleinen Babys. Der Erpresser droht, damit das Video an die Adoptionsbehörde zu schicken.

