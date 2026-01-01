Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Traumjob Mörder

SAT.1Staffel 7Folge 94
Traumjob Mörder

Traumjob MörderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 94: Traumjob Mörder

22 Min.Ab 12

Ein Mandant wird Opfer eines hinterhältigen Anschlags. Bevor er das Bewusstsein verliert, drückt er Ingo Lenßen eine mysteriöse Stellenanzeige in die Hand. Im Haus der Inserentin machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung. Die Frau sucht nach einem Auftragskiller und wollte den Mandanten als Mitwisser beseitigen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen