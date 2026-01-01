Lenßen & Partner
Folge 95: Entführung aus dem Kinderhort
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau hat Angst um ihr Kind: Ihr Ex-Freund darf sich dem gemeinsamen Sohn nicht mehr nähern, weil er ihn angeblich missbraucht hat. Die Ermittler sollen auf den Jungen aufpassen. Doch dann passiert das Unfassbare: Der Vater entführt den Jungen aus dem Kinderhort und nimmt Julia Brahms als Geisel.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1