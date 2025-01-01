Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Gefährliches Vorspiel

SAT.1Staffel 7Folge 97
Gefährliches Vorspiel

Gefährliches VorspielJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 97: Gefährliches Vorspiel

22 Min.Ab 12

Auf ein junges Liebespaar werden mehreren Anschläge verübt: In den Handschuhen des Jungen wurden Rasierklingen versteckt und das Mädchen mit ätzendem Kontaktgift verletzt. Die Mutter des Jungen bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Die Tat deutet auf ein Eifersuchtsdrama hin, denn das Mädchen hat einen fanatischen Verehrer.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen