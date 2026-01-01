Lenßen & Partner
Folge 103: Der lebendige Tote
22 Min.Ab 12
Die Mandantin behauptet, ihren verstorbenen Vater gesehen zu haben. Die Mutter ist sich jedoch sicher, dass ihr Mann tot ist. Ihr wurde auch bereits die Lebensversicherung ausbezahlt. Doch dann finden Lenßen und Partner heraus, dass die Mutter ein Verhältnis mit dem besten Freund des Vaters hat. Haben die beiden zusammen den Vater ermordet, um an das Geld der Versicherung zu kommen?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
