Lenßen & Partner
Folge 107: Meine Mutter die Hure
23 Min.Ab 12
Der Mandant sieht, wie sein Vater seine Stiefmutter auf den Strich schickt. Ingo Lenßen findet heraus, dass die Familie hoch verschuldet ist. Hat der Ehemann seine Frau deshalb zur Prostitution gezwungen? Bevor Lenßen und Partner den Fall klären können, finden sie Frau tot in der Tiefkühltruhe!
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1