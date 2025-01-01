Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Leiden sollst du, Baby!

SAT.1Staffel 8Folge 109
Leiden sollst du, Baby!

Leiden sollst du, Baby!Jetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 109: Leiden sollst du, Baby!

22 Min.Ab 12

Die Schwester des Mandanten will dessen Freundin loswerden. Lenßen und Partner finden heraus, dass sie hinter dem Rücken des Mandanten seine Freundin erpresst. Nachdem sich die Freundin vom Mandanten trennt, verschwindet sie plötzlich. Die Ermittlungen führen ins Rotlichtmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen