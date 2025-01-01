Lenßen & Partner
Folge 109: Leiden sollst du, Baby!
22 Min.Ab 12
Die Schwester des Mandanten will dessen Freundin loswerden. Lenßen und Partner finden heraus, dass sie hinter dem Rücken des Mandanten seine Freundin erpresst. Nachdem sich die Freundin vom Mandanten trennt, verschwindet sie plötzlich. Die Ermittlungen führen ins Rotlichtmilieu ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1