Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Atemlos

SAT.1Staffel 8Folge 114
Atemlos

AtemlosJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 114: Atemlos

23 Min.Ab 12

Auf Lenßen & Partner wartet eine Herausforderung: Der kranke Sohn des Mandanten ist entführt worden. Was die Lage noch brisanter macht: Er benötigt dringend seine Medikamente. Die Ermittlungen führen Lenßen und sein Team zur Familie der verstorbenen Ehefrau. Doch die weigert sich hartnäckig, das Kind rauszugeben. Die Zeit ohne medizinische Versorgung wird zum Drahtseilakt. Wird Lenßen die bedrohliche Situation meistern können oder kommt jede Hilfe für den Jungen zu spät?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen