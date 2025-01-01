Lenßen & Partner
Folge 122: Während du schliefst
23 Min.Ab 12
Die hochschwangere Mandantin von Lenßen & Partner will, dass die Ermittler ihren Freund ausfindig machen. Sie ist von dem angeblichen Vater des Kindes sitzen gelassen worden. Die Spur führt in ein Bordell, wo sie den Freund aufspüren. Der Grund für sein fluchtartiges Verschwinden ist schnell gefunden: Der Mann zweifelt an seiner Vaterschaft. Als die Ermittler diese Informationen an die Schwangere weitergeben, bricht diese fassungslos zusammen ...
Lenßen & Partner
