Lenßen & Partner

Liebeskummer lohnt sich nicht

SAT.1Staffel 8Folge 123
Liebeskummer lohnt sich nicht

Lenßen & Partner

Folge 123: Liebeskummer lohnt sich nicht

22 Min.Ab 12

Liebe per Mausklick - Die Mandantin lernt im Internet einen Mann kennen und lieben. Sie ist jedoch aufgrund ihres cholerischen Vaters dazu gezwungen, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Ihre Internet-Bekanntschaft kann ihre Entscheidung nicht hinnehmen und droht mit Selbstmord. Als die Ermittler die wahre Identität des Mannes herausbekommen, deutet alles in seiner Wohnung auf seinen Selbstmordplan hin. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

SAT.1
