Lenßen & Partner
Folge 140: Hartz IV-Mutter in Angst
22 Min.Ab 12
Ein Mädchen ist verschwunden. Ihre alleinerziehende Mutter ist mit ihren vier Kindern heillos überfordert. Das äußert sich darin, dass sie weder die Freunde ihrer Tochter kennt, noch weiß, an welchen Orten sie sich immer aufhält. Die Ermittler finden bei ihrer Recherche in der Stammkneipe ihres Vaters die Papiere und das Handy des verschwundenen Mädchens. Weiß der spiel- und alkoholsüchtige Ex-Mann mehr oder hält er vielleicht seine Tochter gefangen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1