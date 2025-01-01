Lenßen & Partner
Folge 22: Das verwanzte Kinderzimmer
22 Min.Ab 12
Als die Mandantin eine versteckte Kamera im Zimmer ihrer Tochter entdeckt, glaubt sie, dass ein perverser Spanner dahintersteckt. Der Verdacht fällt auf die Schreinerei, deren Mitarbeiter Zutritt zu ihrem Haus haben. Und tatsächlich beschäftigt der Schreinermeister einen ehemaligen Sexualstraftäter...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
