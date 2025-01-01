Lenßen & Partner
Folge 27: Giftspinne im Kindergarten
22 Min.Ab 12
In einem Kindergarten wird eine Giftspinne gefunden und eine Mitarbeiterin wird von dem gefährlichen Tier fast gebissen. Die Kindergärtnerin gerät in Panik, denn der Anschlag galt ihr, aber sie kann sich nicht erklären, wer dahintersteckt. Kurz darauf schlägt der Täter erneut zu.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
