Lenßen & Partner
Folge 36: Mobbing in der Schule
22 Min.Ab 12
Die Mandantin ist völlig am Ende: Sie wird seit mehreren Wochen von ihren Schülern gezielt tyrannisiert. Mit gut geplanten Aktionen bringen sie die Lehrerin an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Sebastian Thiele gibt sich als Sportlehrer aus, um den wahren Grund der Mobbing-Aktionen herauszufinden und wird selbst Opfer der Schüler.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1