Lenßen & Partner
Folge 38: Gejagt von der Polizei
22 Min.Ab 12
Ein junges Paar wird verdächtigt, einen Polizisten ermordet zu haben, aber sie beteuern ihre Unschuld. Der Freund kann fliehen und nimmt Ingo Lenßen als Geisel. Die Ermittler sollen den wahren Täter stellen, doch als das SEK das Versteck des Entführers umstellt, rastet er aus ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1