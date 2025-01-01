Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Gejagt von der Polizei

SAT.1Staffel 8Folge 38
Gejagt von der Polizei

Gejagt von der PolizeiJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 38: Gejagt von der Polizei

22 Min.Ab 12

Ein junges Paar wird verdächtigt, einen Polizisten ermordet zu haben, aber sie beteuern ihre Unschuld. Der Freund kann fliehen und nimmt Ingo Lenßen als Geisel. Die Ermittler sollen den wahren Täter stellen, doch als das SEK das Versteck des Entführers umstellt, rastet er aus ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen