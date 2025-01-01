Lenßen & Partner
Folge 40: Schmerzhafte Lügen
22 Min.Ab 12
Die Mandantin hat einen neuen Freund, über den ihre Tochter Lügengeschichten verbreitet - angeblich hat sie ihn mit einer anderen Frau gesehen. Als die Ermittler die Tochter zu ihren Beobachtungen befragen wollen, flüchtet sie ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1