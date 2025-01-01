Lenßen & Partner
Folge 44: Rabenmutter
22 Min.Ab 12
Lenßens Mandant hat Krebs und möchte seiner Schwägerin und deren Kindern sein Vermögen hinterlassen, aber etwas scheint mit der Familie nicht zu stimmen. Die Ermittler folgen der Schwägerin ins Rotlichtmilieu, ihre Kinder tischen Lenßen und seinem Team eine Lüge nach der anderen auf. Als der Mandant seine Schwägerin zur Rede stellt, offenbart sich eine schreckliche Wahrheit ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1