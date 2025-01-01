Lenßen & Partner
Folge 49: Schwanger vom Urlaubsflirt
22 Min.Ab 12
Die Mandantin ist verzweifelt: Sie erwartet ein Baby von einem Mann, mit dem sie im Urlaub eine Affäre hatte und bittet Lenßen, ihn zu finden. Doch dann kommt ihr gewalttätiger Ehemann hinter die geheime Schwangerschaft. Er rastet völlig aus und bringt sie und das ungeborene Baby in Lebensgefahr.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1