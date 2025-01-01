Lenßen & Partner
Folge 50: Frau sucht Bauer
22 Min.Ab 12
Ein Bauer ist seit drei Tagen verschwunden. Die Ermittler finden heraus, dass er einen Mord beobachtet hat und jetzt von den Tätern gejagt wird. Da die Mörder den Augenzeugen nicht finden können, entführen sie seine Freundin und nehmen sie als Geisel. Lenßen und sein Team wollen sie retten, aber die Situation eskaliert und das Geiseldrama endet in einem Blutbad.
