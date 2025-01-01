Lenßen & Partner
Folge 53: Tödliche Falle
21 Min.Ab 12
Der Sohn des Mandanten wurde entführt. Er ist in einer Kiste eingesperrt und hat nur noch knapp sieben Stunden Luft zum Atmen. Die Ermittlungen führen zu einem Studienkollegen des Opfers - der streitet das Verbrechen ab.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1