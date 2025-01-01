Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das falsche Baby

SAT.1Staffel 8Folge 55
Das falsche Baby

Das falsche BabyJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 55: Das falsche Baby

22 Min.Ab 12

Ein Gentest ergibt, dass das Baby der Mandantin nicht ihr leibliches Kind ist, es wurde bei der Geburt vertauscht. Lenßen und seine Mitarbeiter können die beiden Elternpaare und die vertauschten Babys zusammenführen. Als das weitere Schicksal der Babys geklärt werden soll, hecken die Väter der Kinder jedoch gemeinsam einen teuflischen Plan aus ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen