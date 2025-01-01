Lenßen & Partner
Folge 55: Das falsche Baby
22 Min.Ab 12
Ein Gentest ergibt, dass das Baby der Mandantin nicht ihr leibliches Kind ist, es wurde bei der Geburt vertauscht. Lenßen und seine Mitarbeiter können die beiden Elternpaare und die vertauschten Babys zusammenführen. Als das weitere Schicksal der Babys geklärt werden soll, hecken die Väter der Kinder jedoch gemeinsam einen teuflischen Plan aus ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1