Schläger wider Willen

SAT.1Staffel 8Folge 59
Folge 59: Schläger wider Willen

22 Min.Ab 12

Die Mandantin hat Angst um ihren Sohn: Seit mehreren Wochen kommt er mit schweren Verletzungen nach Hause, will aber nicht darüber sprechen. Die Ermittler finden heraus, dass er Mitglied in einer brutalen Schlägergang ist. Als ein ehemaliges Mitglied gegen die Gruppe aussagen will, beschließt die Gang, den Zeugen aus dem Weg zu räumen. Wird der Sohn zum Mörder?

