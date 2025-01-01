Lenßen & Partner
Folge 61: Lieb' mich!
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner haben den Auftrag, den verschwundenen Liebhaber der Mandantin zu finden. Obwohl dieser scheinbar verheiratet ist und nichts mehr von ihr wissen will, möchte die Mandantin ihn dennoch zur Rede stellen. Am nächsten Tag ist sie spurlos verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1